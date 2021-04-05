«دبي لأصحاب الهمم» يتوج ببطولات البولينغ

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أسدل الستار على نهائي بطولات البولينغ لذوي الإعاقة السمعية للموسم الرياضي 2020 - 2021، والتي شهدت مستوى مميزاً، ومنافسات قوية للغاية في مسابقات الأساتذة والتي أقيمت بمركز دبي للبولينغ، وتوج نادي دبي لأصحاب الهمم بالمراكز الأولى في معظم المسابقات.وأعرب ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية عن سعادته البالغة بما شاهده من مستويات عالية من معظم الأندية واللاعبين، بالرغم من التوقف الطويل الذي استمر لمدة تقارب العام بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جهته قدم عبد الله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، الشكر للقيادة الرشيدة، على ما تقدمه من دعم لا محدود للرياضة الإماراتية عموماً.

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