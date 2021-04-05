50 منتخباً تعسكر في دبي استعداداً للأولمبياد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل دولة الإمارات استضافة معسكرات المنتخبات والفرق العالمية المختلفة التي تستعد في ملاعب وصالات ومضامير دبي لأولمبياد طوكيو المقبل والبطولات العالمية وفق إجراءات وقائية دقيقة وبروتوكولات آمنة ومعتمدة.

ومنذ بداية العام الجاري، وخلال أقل من 100 يوم استضافت دبي معسكرات تدريبية ومباريات ودية لأكثر من 50 منتخباً في العديد من الرياضات، وفي مقدمتها السباحة والسباحة الإيقاعية والخماسي الحديث والدراجات الهوائية والتنس وكرة القدم والريشة الطائرة والكريكيت والرجبي والغولف، وغيرها، وكان من بين الحضور خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام منتخبات عالمية مرموقة من بينها المنتخب المجري للسباحة الإيقاعية والمنتخب التشيكي للخماسي الحديث، ومنتخبات عربية وآسيوية بكرة القدم وأندية آسيوية وأوروبية من بينها ليغا وارسو البولندي.

كما انضم لقائمة المنتخبات التي تعسكر في دبي خلال شهر أبريل الجاري 14 منتخباً من منتخبات الرجبي للرجال والسيدات المتأهلة لأولمبياد طوكيو وتضم 8 منتخبات للرجال ، و6 منتخبات للسيدات.

وساهمت العلاقات الدولية الواسعة لمجلس دبي الرياضي والمؤسسات الرياضية الوطنية مع المؤسسات الرياضية العالمية، وكذلك توفر المنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة وفي مقدمتها «مجمع حمدان الرياضي» و «مجمع ند الشبا الرياضي» في رغبة الجميع في الحضور إلى دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً لإقامة معسكرات رياضية وبطولات مختلفة، كما يتواصل مجلس دبي الرياضي مع مختلف الجهات الدولية الراغبة في إقامة معسكرات ومنافسات في دبي خلال الفترة المقبلة لتسهيل حضورهم.

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