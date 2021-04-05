الأرجنتين وكندا بطلا «تنشيطية الرجبي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حصل منتخبا الأرجنتين للرجال وكندا للسيدات على لقبي الدورة التنشيطية للرجبي للمنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو التي نظمها اتحاد الإمارات للرجبي بالتعاون مع طيران الإمارات والاتحادين الدولي والآسيوي للرجبي.

وجاء فوز المنتخب الأرجنتيني بلقب الرجال بعد خطيه لنظيره الفرنسي في المباراة النهائية 19-7، بينما توج منتخب كندا بلقب السيدات عقب فوزه على منتخبي الياباني 31 - 5 والولايات المتحدة الأمريكية 31 - 14.

وقال قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، أثبتت الإمارات مرة أخرى قدرتها وكفاءتها على استضافة الأحداث الرياضية وتحديداً في رياضة الرجبي في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا وسط إجراءات احترازية صارمة، مضيفاً: تابع مباريات البطولة عبر منصة اليوتيوب نحو 80 ألف مشاهد من القارات الست.

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