«ند الشبا» تعتمد لوائح ومكافآت «البادل تنس»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، اللوائح التنظيمية والفئات والجوائز المخصصة لمنافسات بطولة البادل تنس التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 27 أبريل 2021 في ملاعب البادل تنس في مجمّع ند الشبا الرياضي، وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

وسيتم تطبيق اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للبادل تنس حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية الذي اعتمده الاتحاد مؤخراً، وستتكون كل مباراة من ثلاثة أشواط، وكل شوط من 6 نقاط، ويفوز بالمباراة الزوجي الذي يفوز بشوطين من أصل ثلاثة مع نظام كسر التعادل في حالة التعادل 6-6، أو حسب ما تقرره اللجنة المنظمة وفقاً لبرنامج الجدول الزمني للبطولة، كما تقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ، وتتضمن المنافسات 4 فئات هي الفئة الذهبية للرجال والفئتان البرونزيتان للرجال والسيدات والفئة الدولية.

200.000

وسيتنافس المشاركون على جوائز قيمة يبلغ مجموعها قرابة 200.000 درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في الفئة الذهبية للرجال على جائزة قدرها 30000 والمركز الثاني 24000 والثالث 16000، وفي الفئة البرونزية للرجال يحصل الفائز بالمركز الأول على 20000 والثاني 15000 والثالث 7000، وفي الفئة البرونزية للسيدات تحصل الفائزة بالمركز الأول على 20000 والثاني 15000 والثالث 7000 وفي الفئة الدولية يحصل الفائز بالمركز الأول فيها على جائزة قدرها 45000 درهم.

ويستمر التسجيل في بطولة البادل تنس في جميع الفئات حتى يوم 5 أبريل المقبل أو عند اكتمال العدد المسموح به للمشاركة في كل فئة، ويتم التسجيل في الثلاث فئات المحلية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي، بينما ستكون جميع إجراءات التسجيل في الفئة الدولية عن طريق الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للبادل تنس.

وسيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المشاركين وفق الإجراءات الاحترازية، ويجب على جميع المشاركين إجراء فحص كورونا (PCR) وتقديم إثبات بنتيجة سلبية قبل كل مباراة، وتكون هذه النتيجة صالحة لمدة 48 ساعة.

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