فوز الجزيرة والنصر بدوري سيدات اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

حافظ فريقا سيدات اليد بناديي الجزيرة والنصر على المسيرة الناجحة بدوري سيدات اليد، حيث استمر الجزيرة في الصدارة بختام الجولة الخامسة والتي أقيمت أول من أمس بفوزه السهل على فريق العميد 37 - 25، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، وواصل فريق سيدات النصر الوصيف المطاردة عقب فوزه على الفريق الدولي بنتيجة 31- 21 رافعاً رصيده إلى 5 نقاط.

وفي دوري الرجال عاد فريق شباب الأهلي لسكة الانتصارات بعد أن انتزع فوزاً صعباً من مضيفه مليحة 25 - 22، بختام الجولة العشرين لدوري رجال اليد، التي أقيمت أول من أمس، ليجدد أمله بالحصول على المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 41 نقطة وضعته بالمركز الخامس بينما ظل مليحة رابعاً بـ 42 نقطة، ولهما مباراتان قبل ختام مشوارهما في البطولة، وكلاهما يطارد النصر الثالث برصيد 44 نقطة ، ويحتل العين المركز الثاني برصيد 44 نقطة ومباريات أقل من النصر.

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