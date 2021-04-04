«المحترفين» تنظم بطولة للألعاب الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقعت رابطة المحترفين اتفاقية تعاون وشراكة، مع شركة (EA SPORTS) لتنظيم البطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين، وهي التصفيات الرسمية الأولى من نوعها التي تنظمها الرابطة ضمن بطولات «فيفا 21» الإلكترونية، يتأهل الفائز للعب في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لكأس العالم. وتنص لوائح البطولة على ألا يقل عمر المشاركين عن 16 عاماً وأن يكونوا من المواطنين أو المقيمين في الدولة، وتختار الأندية المحترفة 14 لاعباً يمثلها، بينما يشارك لاعبان كممثلين للرابطة عن طريق بطاقاتي wildcard.

وتبدأ التصفيات 13 الجاري بنظام خروج المغلوب، ويتأهل طرفا النهائي إلى البطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين، فيما تقام نهائيات البطولة يومي 24 و25 الجاري بمشاركة 16 لاعباً بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى المرحلة التالية التي تقام بنظام دور المجموعات، ويتأهل لاعبان اثنان للتنافس على لقب البطولة في سلسلة من ثلاث مباريات، يتم بث منافسات البطولة عبر القناة الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على المنصات الإلكترونية للرابطة، وعلى منصة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية.

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