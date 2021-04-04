انتخابات ألعاب القوى في أغسطس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قررت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى، في اجتماعها العادي اليوم، إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد خلال أغسطس المقبل، وفق النظام الأساسي للاتحاد، والذي سبق اعتماده منذ سنوات سابقة.

وعقد الاجتماع عبر برنامج «زووم»، بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور ثلث أعضاء العمومية وفق اللائحة (7 من 21 عضواً)، فيما أشارت الأندية الرافضة لحضور «العمومية»، إلى إنها ستتقدم بشكوى إلى مركز الإمارات للتحكيم، مطالبة بحل مجلس إدارة الاتحاد، أو إسقاط عدد من أعضائه، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

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