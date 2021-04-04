تألق عبدالعزيز النعيمي والحمادي والراشد والعوضي في ماراثون الدراجات المائية

المصدر: الشارقة - وام

توج خالد بن جاسم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أبطال ونجوم الجولة الأولى من ماراثون الإمارات للدراجات المائية، الذي نظمه النادي، أمس، بشاطئ الحيرة بكورنيش الشارقة الجديد، وفاز الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بلقب فئة جالس مخضرمين، تلاه يونس العوضي ثانياً، وناصر الحمادي ثالثاً، وحقق الدراج عمر عبدالله راشد الراشد المركز الأول في فئة واقف محترفين، تلاه راشد القمزي، ثم عبدالله أبو بكر عبدالله، وفاز سلمان يونس العوضي بالمركز الأول بلقب فئة جالس محترفين، التي شهدت مشاركة 19 دراجاً، وجاء راشد سهيل الطاير ثانياً، وعلي يوسف ثالثاً.

أقيمت الجولة بالتعاون مع اتحاد الرياضات البحرية، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وسط إجراءات احترازية، وتجاوز عدد المشاركين 30 دراجاً، وشارك في تتويج الأبطال كل من حسن الزعابي ومحمد الكمالي عضوي مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي للنادي، وسالم الرميثي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وهنأ المدفع الفائزين، مشيداً بحماس المشاركين، موجهاً شكره للقائمين على تنظيم السباق، ومثمناً جهود مجلس الشارقة الرياضي، مشيراً إلى أنه رغم طول فترة التوقف بسبب الجائحة، إلا أن جميع المشاركين قدموا أداء مميزاً.

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