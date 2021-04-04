«إنسبيراتوس» تنطلق من قلب مدينة دبي الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت مدينة دبي الرياضية انطلاق «إنسبيراتوس للرياضة» ملتقى الرياضات وموطن أفضل الملاعب في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تحتضن «إنسبيراتوس للرياضة» ملاعب عالمية المستوى لكرة القدم والتنس وألعاب القوى والرجبي فضلاً عن ملاعب بادل التي سيتم افتتاحها قريباً.

وتفتح «إنسبيراتوس للرياضة» أبوابها للبنين والبنات من سن 4 سنوات ويضم المركز أفضل الأكاديميات الرياضية وفي مقدمتها أكاديمية لاليغا الحائزة جوائز أفضل أكاديمية لإعداد وتطوير اللاعبين، وإنسبيراتوس الرياضية لألعاب القوى بقيادة البطل الأولمبي «أندي تيرنر» الحاصل على ثلاث ميداليات أولمبية فضلاً عن كونه حامل الرقم القياسي العالمي وكذلك أكاديمية إنسبيراتوس الرياضية للتنس. هذا وستفتتح إنسبيراتوس للرياضة أكاديميات الرجبي وبادل قريباً.

وقال حسين مراد الرئيس التنفيذي لإنسبيراتوس: من خلال إنسبيراتوس للرياضة في مدينة دبي الرياضية، نُقدم وجهة جديدة متعددة الرياضات على مستوى عالمي جنباً إلى جنب مع مساحات فريدة مُخصصة للعب وممارسة الرياضة بطريقة احترافية.

وأضاف: إنسبيراتوس للرياضة هي موطن لأكاديميات الدرجة الأولى التي تعمل وفقاً لمناهج متخصصة تُمكن اللاعبين الشباب من المهارات الفنية والقيادية التي سيستخدمونها طوال حياتهم ويتم تطوير البرامج وتقديمها من قِبل مُدربين دوليين.

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