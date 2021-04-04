نجاح باهر لبطولة الحبتور لتنس السيدات

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

أكد رجل الأعمال خلف الحبتور، أن النجاح الذي حققته بطولة الحبتور الأولى لتنس السيدات (k 25) يضاف إلى النجاحات التي حققتها البطولة الأم «تحدي الحبتور لتنس السيدات» التي اقتربت من ربع قرن من الزمن حققت فيه ما لم يكن في الحسبان وكانت بمثابة نبراس لباقي البطولات بالشرق الأوسط بل والعالم وقفزت جوائزها إلى 100 ألف دولار وأصبحت جسراً للعالمية لكافة اللاعبات الصاعدات.

وأضاف: إننا في دولة الإمارات نشعر بالفخر والاعتزاز لما نقدمه لدولتنا والعالم من أجواء إيجابية وباحترافية سواء على الصعيد التنظيمي أو البروتوكول الصحي إلى جانب احتفائنا بضيوفنا مما يضاعف من الإقبال على كافة أنشطتنا سواء التنس أو البولو أو الفروسية.

وواصل الحبتور: أعتقد أن الرسالة وصلت للجميع بأن دولة الإمارات باتت قبلة الرياضيين من كافة أنحاء العالم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها جميع الرياضيين بمختلف مشاربهم من انتشار جائحة كوفيد 19، كما وصلت إلى كل محبي وعشاق رياضة التنس بأن الإمارات ومدينة دبي استطاعت أن تحتضن ست بطولات في خمسة أشهر، ولم تشهد هذه التجمعات خروجاً على الإجراءات الاحترازية أو البروتوكول الصحي الذي فرضه الاتحاد الدولي ومن ثم اللجان المنظمة وهو دليل على أن دولة الإمارات عامة ودبي على وجه الخصوص تنعم بالأمن والأمان ليس على صعيد الرياضة فحسب بل وعلى الصعيد السياحي والترويجي.

نجاح

من جانبه، أعرب ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس عن سعادته بتنظيم هذه البطولة التي نجحت بكل المقاييس بسبب توافر كل عوامل النجاح سواء فيما يخص التسهيلات أو الإجراءات الاحترازية، وقال: لعل وجود هذا الكم من اللاعبات يترجم ما قلناه لأن ما قدمته مجموعة الحبتور من تسهيلات لا تقدمه باقي البطولات، مشيراً إلى أن الإمارات نظمت العديد من البطولات خلال الفترة الأخيرة وبينها بطولة تحدي الحبتور وبطولة دبي السوق الحرة وبطولة الفجيرة وتصفيات بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة أبوظبي وبطولة الحبتور الحالية.

تألق

وشهد اليوم الختامي تتويج اللاعبة البريطانية آنا جودي (21عاماً) على منافستها البيلاروسية يوليا هاتوكا (20 عاماً) بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 6/4، 6/3، في مباراة قوية استمرت ساعة وثلث الساعة رغم حرارة الطقس ونالت كأس البطولة ومكافأة المركز الأول وقدرها 7,717 درهماً.

وعلى صعيد الزوجي، فاز الثنائي المكون من الأمريكية أمينا والبريطانية تارا مور على الزوجي التركي الذي يضم اوز اوبيك وزميلتها برفيو سينجز بمجموعتين مقابل مجموعة وبنتيجة 7 / 5 و4/6 و10/7 واستمرت ساعة ونصفاً.

قام بتتويج وتكريم الفائزين أحمد عبد الملك نائب رئيس الاتحاد وناصر المرزوقي الأمين العام، ونورا بدوي مديرة البطولة، كما شمل التكريم تتويج الفائزين والفائزات في البطولة المحلية كما تم تكريم ممثلة الاتحاد الدولي التشيكية لوسي والزميل ايلريك الصحفي السابق بجريدة الغلف نيوز.

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