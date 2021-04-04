سيدات العروبة بطلات دوري الطاولة

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

توّج فريق سيدات العروبة بدوري الإمارات لكرة الطاولة، بعد الفوز على فريق نادي أبوظبي للسيدات 3 - 0، وقام بالتتويج كل من حسن الزرعوني أمين السر العام لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة والمهندسة مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة رئيس اللجنة النسائية، وحضر من نادي العروبة وشارك في التتويج علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة. وحرصت لاعبات النادي على إهداء اللقب إلى مجلس الإدارة ، الذي بدوره أهدى اللقب إلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة، لدعمه الدائم والمستمر لكافة أنشطة النادي خصوصا كرة الطاولة.

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