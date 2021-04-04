نهائي «دولية حمدان بن راشد للريشة الطائرة» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يُسدل الستار اليوم على بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «دبي 2021» التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

شارك في البطولة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة تنافسوا في 19 مسابقة. وشهدت المنافسات تطبيق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي وفق الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة، وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي بعد أن حققت بطولتا مسبار الأمل والقوس والسهم اللتان أقيمتا خلال الفترة الماضية نجاحاً منقطع النظير على الصعد كافة ولاسيما الإجراءات الوقائية، وخصوصاً أن الإمارات ظلت سباقة في التعامل مع جائحة كورونا لتحقيق المراد.

وظهر في هذا الحدث العالمي الأول للريشة الطائرة البارالمبية الـ 17 مصنفاً الأوائل على العالم مما كان له مرود إيجابي على المستوى الفني العام بالرغم من التوقف الإجباري الذي استمر لمدة 14 شهراً بسبب جائحة كورونا، حيث ضم المنتخب الهندي 3 أبطال، فيما شارك مع المنتخب الإندونيسي 7 مصنفين، ومصنفان مع المنتخب الماليزي، إضافة إلى مصنف دولي لكل من بولندا والبرتغال وسويسرا وفرنسا والنرويج.

أبطال

وتضم قائمة المرشحين للوصول إلى منصات التتويج في الفئات المختلفة العديد من الأبطال العالمين يتصدرهم الفرنسي لوكاس المصنف الأول عالمياً في فئة sl4 وهو الحائز على ذهبيتي كوريا 2017 وسويسرا 2019، والذي فاز على الهندي راجان في ربع النهائي بشوطين دون رد 21 - 4 ، 21 - 3، ليتأهل البطل الفرنسي بأقل مجهود إلى نصف النهائي.

كما يعتبر البطل الهندي برمود مرشحاً بقوة للوصول إلى منصات التتويج في فئة sl3، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على الإندونيسي يوكان في ربع النهائي بنتيجة 21 - 13، 21 - 16.

كما شهدت مسابقة ربع النهائي فوز الهندي بوغات على الإندونيسي اوكون 31 - 16، 21 - 13 فيما فازت الروسية تاتيانا على السويسرية ييرا 21 - 4 ، 21 - 10، ونجح الياباني كيتا في عبور الروسي الكساندر 21 - 12، 21 - 13 فيما فاز الماليزي ليك على مواطنه أحمد ازيدي 21 - 18، 21 - 17.

شكر

من ناحيتها أعربت صوفيا مدربة منتخب النرويج عن فخرها واعتزازها بزيارة دبي للمرة الأولى والظهور في الجهاز الفني لمنتخب بلادها في لعبة الريشة الطائرة لـ«أصحاب الهمم».

ووجهت صوفيا الشكر إلى دبي واللجنة المنظمة على هذا التنظيم الاحترافي مثمنة التطبيق الاحترازي في الحدث، مبينة إنها ستحرص على التواجد في النسخ المقبلة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم بعد مشاهدتها للنسخة الثالثة على أرض الواقع، وخصوصاً إنها باتت من الأحداث العالمية المهمة في خريطة «أصحاب الهمم». وقالت: إن ارتفاع المستوى الفني رغم كل هذه التحديات بسبب جائحة كورونا لعب دوراً كبيراً أيضاً في نجاح الحدث. وأضافت: أتعامل مع اللاعبة هلا التي أقوم بتدريبها على أنها ابنتي وأتطلع أن تحقق مشاركتها كل الأهداف المرجوة وفق النهج المرسوم.

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