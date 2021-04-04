أغلى كؤوس السلة بين شباب الأهلي والشارقة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تشهد صالة نادي خورفكان اليوم، نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، ويجمع شباب الأهلي والشارقة، ووصل الفريقان للنهائي بالفوز على النصر وبني ياس، وهو ثاني نهائي يجمع الفريقين في أقل من شهر، حيث التقيا في 3 مواجهات في الدور النهائي للدوري ، تبادلا فيها الفوز ذهاباً وإياباً قبل أن يفوز شباب الأهلي في مباراة فاصلة.

من ناحية أخرى حدد اتحاد السلة انطلاق مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، الخميس المقبل بـ 4 مواجهات، ويلتقي في الجولة الأولى شباب الأهلي مع الوصل، الشارقة مع البطائح، العين مع الظفرة، الجزيرة مع بني ياس .

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