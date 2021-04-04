الإمارات والسعودية في نهائي «غرب آسيا الإلكترونية» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي اليوم منتخبا الإمارات والسعودية في نهائي النسخة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية جاء تأهل منتخبنا باحتلاله المركز الثاني برصيد 8 نقاط عبر مبارياته خلال يومين، وتقضي اللائحة بمواجهة صاحبي المركزين الأول والثاني بالترتيب في النهائي لتحديد البطل.

وحرص حميد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضو اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا يرافقه المستشار سعيد الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية على متابعة المباريات في دبي والالتقاء باللاعبين المشاركين وهم عمر الشامسي، وحمد الحمادي، وراشد الزعابي، وإبراهيم العوضي. وأشاد الطاير بجهود الجمعية لنشر اللعبة، مؤكداً دعم اتحاد الكرة للعبة والعمل على تطويرها من خلال إقامة البطولات ، وتوفير الإمكانيات للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية.

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