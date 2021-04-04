7 ماراثونات لعيون «أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكملت الإيرلندية هولي مورفي أستاذة التربية البدنية السابقة ، 7 سباقات ماراثون في الإمارات على مدى 7 أيام متتالية بهدف دعم رياضات أصحاب الهمم ونشر الوعي بأهميتها، وبدأت مورفي الرحلة في أبوظبي 27 مارس الماضي، وركضت لمسافة تجاوزت 294 كيلو متراً ،عند وصولها خط النهاية في نخلة جميرا بدبي أول من أمس، وشاركها في الرحلة الطويلة مجموعة من الأطفال والمتطوعين، ونجحت عبر هذا التحدّي، في جمع مبلغ رمزي تجاوز 5000 درهم بقليل وسيتم تخصيصه لمنظمة «أبطال الأمل» غير الربحية التي أطلقتها.

وقالت هولي، المقيمة في دبي: «تسعى المنظمة إلى تمكين الأطفال والشباب ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية من المشاركة والتفاعل من خلال الرياضة، والاستمتاع بالإحساس بالإنجاز بغض النظر عن قدراتهم الجسدية».

وأضافت، «لم أكن أتوقع ذاك القدر من الدعم الذي تلقّيته من أفراد المجتمع»

يُذكر أنّ هولي أسست نادٍ مخصصٍ للأطفال من أصحاب الهمم.

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