حمدان بن محمد يشهد انطلاقة «ختامي المرموم» للهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، انطلاقة مهرجان المرموم الختامي التراثي للهجن العربية الأصيلة في المرموم، وتابع سموه تحديات أشواط الرموز في سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل في الفترة المسائية، بواقع رمزين للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج، كما أقيم 11 شوطاً مفتوحاً في الفترة المسائية، بمشاركة أكثر من 638 مطية، وكانت جوائزه سيارات.

وحصدت «غاية» بشعار حمد مسلم العامري كأس الحقاقة البكار المفتوح وقطعت مسافة 4 كيلومترات في 5:45:4 دقائق، فيما ذهبت بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح إلى مرغم بعد أن قدم صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي «بدران» على القمة بزمن بلغ 5:45:7 دقائق.

وبالنسبة لرموز الإنتاج، ذهب كأس الحقاقة البكار إلى «وجدان» لـ حمد جارالله حسين البريدي ووصلت إلى خط النهاية في 5:49:1 دقائق، وأهدى «شاهين» لـ مسلم حمد العامري ثاني الرموز في تحديات سن الحقاقة ونجح في الظفر ببندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج وقطع مسافة السباق في 5:46:1 دقائق.

جانب من تتويج الفائزين | تصوير: سالم خميس

الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً في سن الحقاقة للهجن من إنتاج أبناء القبائل بمشاركة 1549 مطية، ونال الفائزون بالمركز الأول في الأشواط سيارات، وحصدت «الشبابيه» لـ محمد سعيد الكتبي، الناموس في الشوط الأول للحقاقة البكار «إنتاج» في زمن 5:51:1 دقائق، وكسب «الفارس» لسعيد علي بالرشيد الكتبي صدارة الشوط الثاني للحقاقة الجعدان «إنتاج» في 5:50:1 دقائق.

واستضاف ميدان سيف العرب في الفترة الصباحية 30 شوطاً نقدياً شارك فيها 950 مطية، وخصصت الأشواط العشرة الأولى منها للإنتاج، وكان الحسم في الشوط الرئيس للحقاقة البكار من نصيب «متعبة» التي أهدت محمد أحمد بن حلوه، الناموس وقطعت السباق في 5:59 دقائق، وأضاف «معزز» انتصاراً جديداً لرصيد عمر مطر لاحج الهاجري بحصده قمة الشوط الرئيس للحقاقة الجعدان للإنتاج في 5:59 دقائق.

تحديات رموز اللقايا

ويتواصل اليوم المهرجان في ميدان المرموم وتقام في الفترة المسائية تحديات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، على مدار 6 أشواط بواقع رمزين للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط المحليات، بالإضافة إلى رمزي الإنتاج، وتشهد الفترة المسائية إقامة 14 شوطاً للسيارات، ويقام في الفترة الصباحية 16 شوطاً للإنتاج جائزة المركز الأول فيها سيارات، بينما يستقبل ميدان سيف العرب صباحاً 20 شوطاً نقدياً لمسافة 5 كيلومترات.

379

يشهد مهرجان المرموم التراثي هذا العام إقامة 379 شوطاً منها 132 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و247 شوطاً لهجن أبناء القبائل، وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 32 شوطاً في سن اللقايا ومثلها في سن اليذاع بالإضافة إلى 30 شوطاً في سن الثنايا و38 شوطاً لسن الذلل والزمول، وتتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة على مدار 75 شوطاً، 56 شوطاً في سن اللقايا، و42 شوطاً لليذاع، و34 شوطاً في سن الثنايا، وأربعين شوطاً للذلل والزمول.

44

وضعت اللجنة المنظمة للمهرجان 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسية في المهرجان، وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً بواقع أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول، وفي المقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً منها أربعة رموز في سن الحقاقة رمزان للإنتاج ومثلهما للأشواط المفتوحة، بالإضافة إلى 6 رموز، إثنان للأشواط المفتوحة ومثلها لأشواط الإنتاج والمحليات، وذلك في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول.

وبالنسبة للرموز التي ستظهر من خلال المهرجان فستكون عبارة عن 17 كأساً باسم المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسبع عشرة بندقية بالإضافة إلى خنجرين وثلاثة شدادات، بينما ستكون هناك ثلاثة سيوف لهجن أبناء القبائل وسيفا الإمارات لهجن أصحاب السمو الشيوخ. وستطرح من خلال المهرجان 296 سيارة كجوائز للفائزين في أشواط السيارات.

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