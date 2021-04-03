ختام النسخة السادسة من «أبوظبي غراند سلام» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أمس، أبطال أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو «النسخة السادسة» أصحاب أعلى التصنيفات موسم 2020 /2021، في المحطات الأربع التي بدأت في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية أغسطس 2020، ثم انتقلت إلى ريو دي جانيرو نوفمبر من نفس العام، ثم توجهت إلى موسكو منتصف مارس 2021، ثم وصلت إلى خط النهاية في الجولة الأخيرة بالعاصمة أبوظبي التي أقيمت على مدار يومين.

وشملت قائمة المتوجين بالمراكز الأولى في التصنيف السنوي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمختلف الفئات موسم 2020 /2021، في احتفالية باهرة من السيدات كل من: بريندا لاريسا في وزن الريشة، وأماندا كانوتو في وزن الخفيف، وأندريا كافلسانتي في وزن الخفيف المتوسط، وخوليا بوشير في وزن المتوسط، ويارا ناسيمنتو في وزن الثقيل، ومن الرجال كل من: جوتنبيرج بيريرا في وزن خفيف الثقيل، ووالاس كوستا في وزن فوق الثقيل، ولوكاس بيريو في وزن الريشة، وفرانشيسكو جوناثان في وزن الريشة الخفيف، وليوناردو ساجيورو في وزن الخفيف، ولوكاس ناسيمنتو في وزن المتوسط الخفيف، وويلينجتون سيباستيانو في وزن المتوسط.

تتويج

وشهدت جولة أبوظبي غراند سلام التي أقيمت على مدار يومين تتويج 57 لاعباً ولاعبة بالذهبية، و59 بالفضية، و49 بالبرونزية. وتألقت الأكاديميات الإماراتية في حصد المراكز الأولى في جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، حيث توجت أكاديمية بالمز الرياضية بالمركز الأول بعد أن جمعت 107100 نقطة، وحلت بعدها في المركز الثاني أكاديمية الوحدة التي جمعت 84600 نقطة، وتلتها أكاديمية كوماندو جروب بـ 52200 نقطة.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد، ومنصور الظاهري عضو مجلس الإدارة، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد. ومن مسؤولي الأكاديميات خالد الهنائي العضو المنتدب لنادي الوحدة وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمرز الرياضية.

حضور

من جانبه، أشاد منصور الظاهري بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات في البطولة، مشيراً إلى أنها شهدت حضور عدد كبير من المصنفين في العالم من أصحاب الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، وبالتالي انعكس ذلك على تحقيق أكبر فائدة للاعبينا من أبطال الإمارات الذين يستعدون حالياً للمشاركة في الحدث الأكبر وهو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري.

وقال الظاهري: بطولاتنا لم تتوقف خلال موسم 2020 -2021، والاستعدادات للبطولة الأكبر بعد 3 أيام تجري على قدم وساق، وكل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، من أجل تحقيق نجاح جديد يضاف إلى المكتسبات التي حققناها على المستويين المحلي والدولي بتنظيم عدد كبير من البطولات والفعاليات التي جعلت الإمارات تقود العالم إلى التعافي وتتيح لأسرة الجوجيتسو في العالم كل الفرص للحفاظ على مستويات اللاعبين، في ظل تطبيق أعلى معايير الجودة في الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكول الطبي الدقيق الذي يستجيب لكل متطلبات الوقاية من انتشار وباء «كوفيد 19».

تحديات

بدوره، عبّر طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن رضاه عن النجاح التنظيمي والتحكيمي والفني الذي حققته سلسلة الجولات للموسم السادس على التوالي، مشيراً إلى أن التحديات كانت بلا حدود في الموسم الحالي على خلفية تأثيرات جائحة «كورونا»، وأن الإمارات بأبنائها معتادة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى قصص نجاح، كما توجه بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي على الدعم الكبير الذي وفره له والتشجيع المستمر لمواجهة كافة التحديات بمنتهى الجرأة.

وقال البحري: بطولاتنا لم تتوقف، والمشهد الختامي الليلة كان رائعاً، والفائزين بالمراكز الأولى في التصنيف السنوي صنعوا تاريخاً لأنفسهم سوف يحفزهم على العمل والعطاء والتميز في السنوات المقبلة.

شكر

كما توجه ريبامار سانتياجو مدرب أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو بالشكر لإدارة النادي على الدعم الكبير المقدم منها لتطوير اللاعبين، وكذلك لاتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي يوفر أفضل بيئة تنافسية للاعبين في الدولة، بما يعظم من مكاسب تطور تلك الرياضة ووصولها إلى مكانة مرموقة على المستوى العالمي.

وقال: تدريباتنا مستمرة على قدم وساق للاستعداد لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وسوف ندفع فيها بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات على أمل حصد أكبر قدر من النتائج، لرد الجميل لإدارة النادي التي لا تدخر أي جهد في دعم اللاعبين، ولاتحاد اللعبة من أجل التأكيد على نمو وتطور اللعبة في الدولة.

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