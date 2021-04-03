حمدان بن محمد يشهد انطلاقة المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة بالمرموم

المصدر: وام- تصوير سالم خميس

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي انطلاق فعاليات المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة بميدان المرموم اليوم وذلك من خلال تحديات رموز سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل بواقع رمزين للأشواط المفتوحة و مثلهما لأشواط الإنتاج إلى جانب إقامة أحد عشر شوطا مفتوحا للسيارات .

وشهدت الفترة المسائية مشاركة أكثر من 638 مطية.

و تمكنت (غاية) بشعار حمد مسلم حمد متعب العامري من كتابة اسمها بأحرف من نور في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة بعدما نجحت في حصد كأس الحقاقة البكار المفتوح بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 4 كيلومترات في توقيت قدره 5:45:4 دقيقة.

بالمقابل ذهبت بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح إلى " مرغم " بعد أن قدم صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي (بدران) إلى القمة بزمن بلغ 5:45:7 دقيقة.

و بالنسبة لرموز الإنتاج فقد ذهب كأس الحقاقة البكار إلى (وجدان) المملوكة لـ حمد جارالله علي حسين البريدي والتي وصلت إلى خط النهاية في فترة زمنية قدرها 5:49:1 دقيقة.

و أهدى (شاهين) لـ مسلم حمد مسلم حمد متعب العامري مالكه ثاني رموزه في تحديات سن الحقاقة وذلك بعد نجاحه في الظفر ببندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج بعد أن قطع مسافة التحدي في توقيت وقدره 5:46:1 دقيقة.

كانت الفترة الصباحية قد شهدت إقامة ثلاثين شوطا في سن الحقاقة للهجن من انتاج أبناء القبائل بمشاركة 1549 مطية، وذلك على أرضية ميدان المرموم..

و نال الفائزون بالمركز الأول في الأشواط سيارات .

ونجحت (الشبابيه) المملوكة لـ محمد سعيد بن حلوه الكتبي في حصد الناموس في الشوط الأول للحقاقة البكار (إنتاج) وذلك بتوقيت قدره 5:51:1 دقيقة وجاء (الفارس) لـ سعيد علي عبيد بالرشيد الكتبي بكل عنفوان ليكسب صدارة الشوط الثاني للحقاقة الجعدان (إنتاج) مسجلا زمنا بلغ 5:50:1 دقيقة.

وقد استضاف ميدان سيف العرب في الفترة الصباحية ثلاثين شوطا نقديا شاركت فيها 950 مطية خصصت الأشواط العشرة الأولى منها للإنتاج، وكان الحسم في الشوط الرئيسي للحقاقة البكار من نصيب (متعبة) التي أهدت مالكها محمد أحمد سعيد بن حلوه الناموس بعد أن قطعت الرحلة في توقيت وقدره 5:59 دقيقة وأضاف (معزز) إنتصارا جديدا لرصيد عمر مطر لاحج الهاجري وذلك بعد حصده لقمة الشوط الرئيسي للحقاقة الجعدان للإنتاج وذلك بزمن بلغ 5:59 دقيقة.

و تقام مساء غد " الأحد " على ميدان المرموم تحديات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وذلك على مدار ستة أشواط بواقع رمزين للأشواط المفتوحة و مثلهما لأشواط المحليات، بالإضافة إلى رمزي الإنتاج.

و تشهد الفترة المسائية إقامة أربعة عشر شوطا للسيارات وبالمقابل يشهد ميدان المرموم في الفترة الصباحية إقامة ستة عشر شوطا للإنتاج جائزة المركز الأول فيها سيارات بينما يستقبل ميدان سيف العرب صباحا عشرين شوطا نقديا لمسافة 5 كيلو مترات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز