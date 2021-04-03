أغلى كؤوس السلة حلم شباب الأهلي والشارقة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تشهد صالة نادي خورفكان في السادسة إلا ربع من مساء اليوم المباراة النهائية في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بين فريقي شباب الأهلي والشارقة، وهو ثاني نهائي يجمع الفريقين في أقل من شهر حيث التقيا في 3 مواجهات في الدور النهائي لمسابقة الدوري العام، تبادلا فيها الفوز ذهاباً وإياباً قبل أن يفوز شباب الأهلي في مباراة فاصلة.

ووصل الفريقان للمباراة النهائية بعد فوزهما في نصف النهائي على كل من النصر وبني ياس حيث فاز شباب الأهلي على حامل اللقب النصر «77 - 67»، والشارقة على بني ياس بنتيجة «109-62»، ويقضي نظام البطولة، بأن تقام مبارياتها في ملاعب محايدة.

من ناحية أخرى حدد اتحاد الإمارات لكرة السلة مواعيد مباريات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي تشارك فيها 10 فرق تم توزيعها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى شباب الأهلي، الشارقة، النصر، البطائح والوصل فيما ضمت المجموعة الثانية الوحدة، الظفرة، بني ياس، الجزيرة والعين، وتقرر انطلاقة المباريات الخميس المقبل بـ 4 مواجهات في دبي وأبوظبي حيث يلتقي في الجولة الأولى شباب الأهلي والوصل، الشارقة والبطائح، العين والظفرة، الجزيرة وبني ياس وتقام البطولة في مرحلتها الأولى بنظام الدوري من دور واحد في ملاعب محايدة وتتأهل 4 فرق من كل مجموعة للدور ربع النهائي ومنه تتحول البطولة لنظام خروج الخاسر، يلتقي أول كل مجموعة مع الرابع وبينما يلتقي صاحب المركز الثاني مع ثالث الترتيب على أن تكون المباراة النهائية يوم 30 أبريل الحالي.

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