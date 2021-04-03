«طائرة النصر» تفي بالوعد وتحقق درع الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أهدى لاعبو وإدارة نادي النصر، درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، إلى روح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، بعدما توج «العميد» بطلاً للمسابقة مساء أول من أمس، بفوزه على مضيفه بني ياس 3-2، في مباراتهما بإياب الدور النهائي لدورة «البلاي أوف» لموسم 2020-2021، وحسم النصر قبلها لقاء الذهاب على ملعبه يوم الثلاثاء الماضي، بالنتيجة نفسها ليفي نجوم الفريق بوعدهم بالحصول على اللقب.

وبارك الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، فوز النصر بدرع الدوري، وأشاد بما قدمه بني ياس من مستويات خلال البطولة، وخصوصاً في مباراتي الدور النهائي، وقال: «قدم النصر وبني ياس، مستويات قوية في مباراتي النهائي، ولأول مرة ومنذ سنوات طويلة، نرى مباريات بمثل هذه القوة في الكرة الطائرة، ونتمنى أن تواصل جميع الفرق تقديم الأداء الممتع نفسه في كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

تحديات وإصرار

وقال منصور الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية مشرف الكرة الطائرة في «قلعة العميد»: «الفوز بدرع الدوري، لم يكن سهلاً، وجاء بعد تحديات وإصرار، ونجح لاعبو النصر بعزيمة الرجال، في الوفاء بوعدهم بتحقيق اللقب، والذي لم يكن ليتحقق، لولا تكاتف الجميع حتى اللحظة الأخيرة من مباراة الإياب القوية والمثيرة».

من جانبه، قال علي ثاني بن غليطة إداري فريق الطائرة بنادي النصر: «الموسم الحالي، من أصعب المواسم التي مرت على الكرة الطائرة الإماراتية، بسبب الظروف والإجراءات المحيطة بالمباريات، إلى جانب تقارب المستوى والمنافسة بين جميع الفرق، والحمدلله، إننا توجنا بدرع الدوري، بعد مشوار طويل وصعب، وبعدما خضنا مواجهات قوية في الدورين نصف النهائي والنهائي أمام شباب الأهلي وبني ياس بالترتيب».

ثمرة عمل

فيما أعرب عدنان المرزوقي قائد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي النصر، عن سعادته بالتتويج بدرع الدوري، وقال: «الحمدلله إننا حققنا ما وعدنا به إدارة وجماهير «العميد»، ودرع الدوري ثمرة جهد وتكاتف الجميع، وعيوننا الآن على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، آخر بطولات الموسم، والتي تنطلق خلال الأيام المقبلة».

والجدير بالذكر، أن تتويج النصر بدرع الدوري هو الثامن لرجال «العميد» طوال تاريخ البطولة، والأول منذ موسم 2012 - 2013، وسبقه مشوار طويل نجح من خلاله الفريق في الحصول على المركز الثاني في الترتيب النهائي للدوري بعد نهاية مباريات الدورين الأول والثاني، ليتأهل إلى دورة «البلاي أوف»، ويلتقي مع شباب الأهلي في الدور نصف النهائي، ويتأهل على حسابه إلى الدور النهائي، بعد الفوز بالمباراة الفاصلة، بعدما تبادلا الفوز في مباراتي الذهاب والإياب.

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