غدا .. نهائي" دولية" حمدان بن راشد للريشة الطائرة لأصحاب الهمم

المصدر: وام



يُسدل الستار غدا على بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم "دبي 2021" التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي " تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بمشاركة 127 لاعبا ولاعبة من 29 دولة، تنافسوا في 19 مسابقة وذلك في ظل تطبيق أعلى المعايير الاحترازية العالمية للسلامة الصحية.

وظهر في هذا الحدث العالمي 17 لاعبا مصنفا على العالم، مما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني العام، من بينهم 3 أبطال من منتخب الهند ولاعبان مصنفان أيضا من كل من اندونيسيا وماليزيا وبولندا والبرتغال وسويسرا وفرنسا والنرويج.

وتضم قائمة المرشحين للوصول إلى منصات التتويج في الفئات المختلفة العديد من الأبطال العالمين يتصدرهم الفرنسي لوكاس المصنف الأول عالميا في فئة sl4 وهو الحائز على ذهبيتي كوريا 2017 ، وسويسرا 2019 ، والذي فاز على الهندي راجان في ربع النهائي بشوطين دون رد 21/4 و21/3 ، حيث ظهر فارق الإمكانات بين الإثنين ليتأهل الفرنسي بأقل مجهود إلى نصف النهائي.

كما يعتبر اللاعب الهندي برمود مرشحا بقوة للوصول إلى منصات التتويج في فئة sl3 ، والذي فاز على الإندونيسي يوكان في ربع النهائي بنتيجة 21/13، م21/16.

كما شهدت مسابقة ربع النهائي فوز الهندي بوغات على الإندونيسي اوكون 31/16، 21/13 ، فيما فازت الروسية تاتيانا على السويسرية ييرا 4/21، 10/21. ونجح الياباني كيتا في عبور الروسي الكساندر 21/12، 21/13 ، و فاز الماليزي ليك على مواطنه أحمد ازيدي 21/18، 21/17.

وأعربت صوفيا مدربة منتخب النرويج عن اعتزازها بزيارة دبي للمرة الأولى، والظهور في الجهاز الفني لمنتخب بلادها في لعبة الريشة الطائرة ل "أصحاب الهمم".

ووجهت صوفيا الشكر إلى دبي واللجنة المنظمة على مستوى التنظيم الاحترافي، مثمنة البروتوكول الطبي والاجراءات الاحترازية في الحدث، وأكدت أنها ستحرص على التواجد في النسخ المقبلة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، بعد مشاهدتها للنسخة الثالثة على أرض الواقع ولا سيما إنها باتت من الأحداث العالمية المهمة في خريطة " أصحاب الهمم.

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