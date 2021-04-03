الشارقة يحلّق بالنجمة 15 ودرع اليد

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

حصد فريق الشارقة أمس اللقب الخامس على التوالي ببطولة دوري أقوياء كرة اليد، بفوزه على الوحدة 39 - 22، في الجولة 20، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً بفوزه باللقب للمرة 15 في مسيرته بالبطولة، وفقد العين فرصة المنافسة على اللقب بخسارته أمام الجزيرة 30 - 31 ليتوقف رصيده عند النقطة 44 ،وجاء النصر ثالثاً بفارق الأهداف بتعادله مع دبا الحصن 25 - 25.

ونجح الشارقة في مباراته أمام الوحدة في الحفاظ على سلسلة انتصاراته المتتالية، وحسم الدرع بشكل مبكر قبل جولتين من ختام الموسم، معززاً مركزه الأول بالعلامة الكاملة وبسجلٍ خالٍ من الهزائم برصيد 54 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه العين، وأصبح اللقب من حق الشارقة حتى لو تعرض للخسارة في الجولتين المقبلتين أمام مليحة والظفرة.

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