النصر بطل دوري الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توج النصر بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة رجال أمس، بفوزه على مضيفه بني ياس 3 - 2 ، في إياب الدور النهائي لدورة «البلاي أوف» لموسم 2020-2021، وسبق للنصر الفوز في لقاء الذهاب على ملعبه، الثلاثاء الماضي، بالنتيجة نفسها، وحقق «العميد» اللقب الغائب منذ 8 سنوات ليصعد لمنصة التتويج للمرة الأولى منذ موسم 2012 - 2013.

وقام عبد العزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، والدكتور أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد، بتتويج الأبطال بالكأس والميداليات الذهبية

من ناحية أخرى، توج فريق اسبيريا، بطلاً لدوري العام للكرة الطائرة للسيدات، بفوزه على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة أمس 3 - 1، بالمباراة النهائية بصالة نادي عجمان، بينما حل الوصل ثالثاً.

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