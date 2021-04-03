إلغاء مونديال الغطس المؤهل للأولمبياد

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

قرر الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) إلغاء بطولة كأس العالم للغطس التي كانت مقررة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة ما بين 18 و23 الجاري.



وكان من المفترض أن تشكل مرحلة تأهيلية أخيرة واختباراً قبل أولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أنها تلقت خطاباً من الاتحاد الدولي للسباحة يفيد باتخاذ قرار إلغاء كأس العالم للغطس.



ولم يجر الكشف عن تفاصيل بشأن أسباب القرار، ولكن ربما يعود السبب الرئيسي إلى المخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الرياضيين.



ولم يتضح ما إذا كانت البطولة ستقام في موعد آخر أم لا، لكن جدول المنافسات يبدو مزدحماً، خاصة مع إقامة البطولة الأوروبية في مايو.

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