المفاجآت مستمرة في «الحبتور للتنس»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تختتم اليوم منافسات بطولة الحبتور للتنس وسيكون عشاق اللعبة على موعد مع الإثارة على صعيد منافسات الفردي والزوجي بسبب استمرارالمفاجآت في البطولة، وتألق عدد من اللاعبات المغمورات على حساب لاعبات من المصنفات وعلى صعيد الفردي ودعت داريا المصنفة الرابعة في البطولة وصاحبة التصنيف 197على يد الروسية انستاسيا المصنفة 254 بعد مباراة قوية استمرت ساعتين ونجحت انستاسيا في الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة، ولعبت انستاسيا، أمس مع البريطانية انا جودي، وتلعب الفائزة في النهائي مع الفائزة من مباراة الكورية المتألقة هان نا لي والبيلاروسية يوليا هاتوكا.



الزوجي



وفي مباريات الزوجي لا يزال الزوجي الكوري المكون من هان نا لي ومواطنتها جي هي شول يشق طريقه نحو النهائي ويلعب اليوم أمام الزوجي التركي الذي يضم اوز ايبك وزميلتها بيرفو سينجز



وكانت البطولة انطلقت 29 مارس الماضي بإشراف الاتحاد الدولي للتنس وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس وبمشاركة 55 لاعبة من الصاعدات الواعدات يتنافسن على جوائز قيمتها 25 ألف دولار.



فخر



وأكد خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور أن ما تحقق من نجاح يدعو للفخر موجهاً الشكر إلى الاتحادين الدولي والإماراتي والجهات الداعمة ووسائل الإعلام، وكل من أسهم في إنجاح الحدث الجديد كما أشاد بالأداء الاحترافي للجنة المنظمة، وجدد الحبتور دعمه للاعبات المواطنات والعربيات من خلال توفير فرص الاحتكاك مع اللاعبات الموهوبات.



وقال: النجاح التنظيمي والفني للبطولة يؤكد مقدرة أبناء الإمارات على تنظيم كبريات البطولات وتدفعنا للحرص على تعزيز هذه النجاحات لعكس الوجه الحضاري والرياضي للدولة.

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