«دولية» حمدان بن راشد تصل الأدوار الحاسمة

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

وصلت بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي إلى أدوارها الحاسمة التي تقام بنظام الإقصاء بعد ختام دوري المجموعات وكانت الكلمة للمصنفين الأوائل في العالم، وأسفر ختام الدور الأول للمجموعات عن خسارة ثالثة لأبطالنا، حيث فازت الهندية بارما على ميرة أبو حطب في فئة فردي sl3 بشوطين دون رد، فيما فاز الإندونيسي فرادى على حميد السناني في فئة sl4، وتغلب الأسباني انقاسيو على محمد الزرعوني في فئة wh2 على الكراسي المتحركة، كما خسرت المصرية شيماء سامي جابر أمام السويسرية كانيدا.





تخطي الصعاب



وتشارك شيماء سامي جابر بطلة أفريقيا في الحدث على نفقتها بعد أن طوت صفحة «أم الألعاب» واللعب الدولي التي حققت خلاله برونزيتي العالم في 2013 و2015، كما تركت التنس الأرضي لتظهر في لعبة الريشة الطائرة اعتباراً من 2018، وأعربت شيماء عن سعادتها بالمشاركة في بطولة تحمل اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فقيد الإمارات، مبينة أنها تخطت كل صعاب شلل الأطفال من خلال الرياضة لتحقق العديد من الألقاب في التنس الأرضي أبرزها 3 ميداليات ملونة ذهبية وفضية وبرونزية.



وأشاد عدد من اللاعبين بالمستوى التنظيمي لهذا الحدث العالمي الذي يعتبر الأول في لعبة الريشة الطائرة البارالمبية خلال جائحة «كورونا»، مؤكدين أن عودة النشاط عبر بوابة دبي يعتبر مكسباً مهماً، ووصف عيسى مخشب رئيس اللجنة اللوجستية النسخة الثالثة بالاستثنائية كونها تحمل اسماً غالياً على القلوب، حيث يعتبر المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فقيد الوطن، أحد القيادات التي أسهمت في تأسيس دولة الإمارات والارتقاء بها والتي تفخر بها الإمارات بعطائه ولمساته الإنسانية وخاصة في دعم «أصحاب الهمم».



وأشار مخشب إلى أنه بالرغم من جائحة «كورونا» إلا أن ظهور دول جديدة في النسخة الحالية من البطولة يعتب مكسباً كبيراً، مبيناً أن مشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة دليل على إرادة «أصحاب الهمم» رغم تحديات «الجائحة»، وقال: نسعى لإبراز الوجه المشرق للإمارات ودبي حتى يحقق الحدث العالمي أهدافه خصوصاً أنه يحمل اسماً غالياً.





وفد إعلامي



من ناحية أخرى وصل وفد إعلامي من قناة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة مكون من 7 أشخاص لتغطية فعاليات الأدوار الحاسمة للحدث مع قناة دبي الرياضية الناقل الإعلامي.

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