«الذهب» بطل سباق المرفأ للتجديف التراثي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تُوج «الذهب» لأحمد راشد الشامسي بلقب سباق المرفأ للتجديف التراثي الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان الظفرة البحري المقام حالياً بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وحقق «غازي» لعبد الله الحمادي المركز الثاني، وجاء «الصاروخ» لإبراهيم سلطان المرزوقي،ثالثاً،وقارب القيادة العامة لشرطة دبي رابعاً،و«برق» لجابر الحمادي خامساً.



شهد السباق وتوج الفائزين بالمراكز الأولى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف، وعيسى المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وسعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي.



شارك في السباق مجموعة كبيرة من البحارة الشباب على متن 15 قارباً، في إطار استراتيجية النادي لتحفيز الشباب على المشاركة في السباقات البحرية التراثية.



وينظم النادي اليوم سباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة «الريجاتا» الذي يعد آخر سباقات النادي بالنسخة الحالية لمهرجان الظفرة البحري، ويشارك فيه 52 بحاراً في فئتي «الأوبتمست» و«الليزر».

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