ماراثون الدراجات المائية في شاطئ الحيرة بالشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يشهد شاطئ الحيرة بالشارقة اليوم منافسات المرحلة الأولى من ماراثون الإمارات المفتوح للدراجات المائية الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وتقام المنافسات لثلاث فئات هي فئة جالس محترفين، جالس مبتدئين كبار، وواقف محترفين، تقام مراسم التتويج على كورنيش شاطئ الحيرة.



ويقام الحدث وفق إجراءات احترازية مشددة حفاظاً على سلامة جميع المنظمين والجماهير، ويتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة ومميزة من كافة الأندية البحرية في الدولة، بجانب أبطال ونجوم الدراجات المائية من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، ويمثل نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية 4 من نجوم وأبطال الدراجات المائية هم مانع المرزوقي، سلطان الحمادي، عامر حوير، وخالد الزرعوني.

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