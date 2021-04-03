مهرجان ختامي المرموم ينطلق بمنافسات على رموز الحقاقة اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، ينطلق اليوم على تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم السباق السنوي للهجن العربية الأصيلة.



وتتنافس هجن أبناء القبائل خلال الفترة المسائية على مدار 15 شوطاً على جوائز السيارات، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى لرموز الحقاقة المفتوح والإنتاج (الكأس والبندقية)، ويشهد ميدان سيف العرب في الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً نقدياً في سن الحقاقة منها عشرة أشواط للإنتاج، بينما يقام على ميدان المرموم صباحاً 30 شوطاً للإنتاج في سن الحقاقة ستكون جائزة المركز الأول فيها سيارات.







379 شوطاً



ويشهد مهرجان المرموم التراثي إقامة 379 شوطاً منها 132 شوطاً منها لهجن أصحاب السمو الشيوخ و247 شوطاً لهجن أبناء القبائل، وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 32 شوطاً في سن اللقايا ومثلها في سن اليذاع بالإضافة إلى 30 شوطاً في سن الثنايا، و38 شوطاً لسن الذلل والزمول.



وتتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة على مدار 75 شوطاً، 56 شوطاً في سن اللقايا، و42 شوطاً لليذاع، و34 شوطاً في سن الثنايا، وأربعين شوطاً للذلل والزمول.





ووضعت اللجنة المنظمة للمهرجان 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسية، وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً بواقع أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول، وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً منها أربعة رموز في سن الحقاقة، رمزان للإنتاج ومثلهما للأشواط المفتوحة، بالإضافة إلى ستة رموز، اثنين للأشواط المفتوحة ومثلها لأشواط الإنتاج والمحليات، وذلك في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول.







17 كأساً



أما بالنسبة للرموز التي ستظهر من خلال المهرجان فستكون عبارة عن 17 كأساً باسم المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، و17 بندقية بالإضافة إلى خنجرين وثلاثة شدادات، بينما ستكون هناك ثلاثة سيوف لهجن أبناء القبائل و«سيفا الإمارات» لهجن أصحاب السمو الشيوخ.



وتطرح من خلال المهرجان 296 سيارة كجوائز للفائزين في أشواط السيارات.









علي بن سرود: على درب حمدان بن راشد سائرون





أكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن أن مهرجان المرموم التراثي لقاء محبة على مشارف ختام الموسم وقال: يأتي الحدث في وقت افتقدنا فيه رجلاً قامة وهامة، هو المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، صاحب القلب النقي، وسنسير قدماً على خطى فقيد الوطن والذي كان نبراساً هادياً والكلمات لن توفيه حقه بما قدمه.



ودعا بن سرود المشاركين في مهرجان ختامي المرموم إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقال: نأمل أن يكون مهرجان المرموم التراثي نموذجاً مثالياً، وسيكون الجميع على قلب رجل واحد تجنباً للمخاطر في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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