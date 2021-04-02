28 ميدالية لأبطال الإمارات في اليوم الأول لـ"أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو

المصدر: وام

حصد أبطال الإمارات 28 ميدالية ملونة في منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي انطلقت في العاشرة من صباح اليوم بصالة "جوجيتسو - أرينا" في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي بمشاركة ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة من 52 دولة حول العالم، وتستمر نزالاتها حتى مساء غد السبت على جوائز مالية تقدر بـ 225 ألف دولار.

تقام البطولة وسط إجراءات احترازية مشددة تطبقها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالتعاون مع اتحاد اللعبة وكافة الجهات المختصة بالدولة للحفاظ على اللاعبين، ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تطبيق نظام المنطقة المنعزلة "الفقاعة" على كل اللاعبين واللاعبات والمنظمين والحكام من داخل الدولة وخارجها، مع اخضاع الجميع للفحوص الطبية الدورية، وتعقيم كل المرافق والحافلات وأدوات التدريب التي يستخدمونها، وإلزام كل المتواجدين داخل الصالة بارتداء الأقنعة الطبية المعتمدة والقفازات باستثناء اللاعبين واللاعبات على البساط أثناء النزال.

وتألق نجوم الجوجيتسو في الإمارات في احراز 7 ميداليات ذهبية و12 ميدالية فضية، و9 ميداليات برونزية.. أحرز الذهب زايد الكثيري في وزن 56 كجم، وعمر الفضلي في وزن 62 كجم، ومحمد العامري 77 كجم، وهيثم هناوي في فئة الأساتذة " 1" لوزن 62 كجم، وراشد النقبي في فئة الأساتذة " 2" لوزن 94 كجم، وخليفة أحمد في فئة الأساتذة لوزن تحت 120 كجم، وعبد الله المرزوقي 77 كجم أساتذة" 2".

حضر المنافسات وتوج الفائزين محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو. كما حضر طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى رامون ليموس مدرب المنتخب الإماراتي الوطني.

من جانبه أكد محمد سالم الظاهري أن بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو تعد نجاحا جديدا لاتحاد الإمارات في تنظيم الأحداث الكبرى، والبطولات، ومناسبة للانتصار على جائحة "كورونا"، ولا سيما أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو نجحت في قيادة أسرة الجوجيتسو في العالم للتعافي من الجائحة ، بعد أن نظمت جولة ميامي جراند سلام في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أغسطس 2020، وجولة ريو دي جانيرو في شهر نوفمبر 2020 بالبرازيل، وجولة موسكو في منتصف مارس 2021، فضلا عن تنظيمها لأكثر من 80 بطولة أخرى حول العالم من جولات الدوري العالمي والبطولات الوطنية بمختلف القارات.

وقال " نهنئ لاعبينا ولاعباتنا المبدعين الذين حصدوا 28 ميدالية ملونة، ونبارك لهم على هذا الإنجاز الذي يضعهم في صدارة الترتيب مع ختام منافسات اليوم الأول، رغم أن النزالات كانت قوية للغاية، حيث أن البطولة تقتصر المشاركة فيها على فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للبالغين والأساتذة رجال وسيدات فقط، وهي أعلى فئات وأكثرها خبرة وكفاءة في ممارسة رياضة الجوجيتسو، كما أننا لا يجب أن ننسى وجود نخبة من اللاعبين المصنفين واللاعبات المصنفات في العالم بمختلف الفئات، وتعتبر هذه البطولة فرصة للإطمئنان على أبطالنا وبطلاتنا قبل انطلاق النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستقام على نفس الصالة خلال الفترة من 6 إلى 9 إبريل الحالي.

وعلى مستوى الأكاديميات المشاركة في البطولة تقدمت أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو كافة الأكاديميات والأندية المشاركة حيث حققت 57000 نقطة، بواقع 9 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات، وحلت أكاديمية "كوماندو جروب" في المركز الثاني برصيد 35400 نقطة بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، وأكاديمية "ايه أف أن تي" في المركز الثالث برصيد 28200 نقطة بواقع 4 ذهبيات، و4 فضيات، و2 برونزية.

وأكد البرازيلي رامون ليموس المدير الفني لمنتخبنا الوطني أن مستوى لاعبي ولاعبات الإمارات يدعو للتفاؤل، وأنهم أظهروا كفاءة عالية تعكس استفادتهم من الفترات الماضية في التدريب، مشيرا إلى أن بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو سوف تكونان أهم اختبارين للاعبي المنتخب من مختلف الأندية والأكاديميات لقياس معدل تطورهم.

وعبر عن سعادته بدخول أندية الشارقة وبني ياس والظفرة على خط التنافس مع العين والجزيرة والوحدة والأكاديميات المختلفة بالدولة على المراكز الأولى، لافتا إلى أن قوة التنافس بين اللاعبين في مختلف الفئات تنعكس بالإيجاب على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل سواء كانت ناشئين أو شباب أو كبار، ولا سيما أن نشاط الأندية والمنتخبات لم يتوقف لفترات طويلة على خلفية جائحة "كورونا"، حيث انه اعتمد أسلوب التدريبات المنزلية في الفترة الأولى، ثم المعسكرات المعزولة في الفترة الثانية، ثم عودة النشاط بالتدريج في الأندية، ثم عودة المسابقات الرسمية.

وقال ليموس " اتابع اللاعبين في بطولة أبوظبي جراند سلام وفي بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين وباب المنتخب مفتوح دائما للمجتهدين، وتعتمد الاستراتيجية الموضوعة من قبل الاتحاد برئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي على تأهيل وتدريب أعداد كبيرة للمنتخبات بأكثر من فئة لمرحلة سنية واحدة، حتى تكون الخيارات كثيرة، والمنافسة حاضرة، والمستويات عالية".

وأهدى الأبطال عمر الفضلي، وزايد الكثيري ومحمد العمري الحاصلين على الميداليات الذهبية اليوم انجازهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الراعي والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو، وتوجهوا بالشكر والتقدير إلى سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو على اهتمامه ومتابعته باستمرار والدعم الكبير الذي يقدمه لهم في مجال صناعة الأبطال، وتذليل الصعاب للاستمرار بممارسة رياضتهم المفضلة في أفضل بيئة تنافسية بالعالم.

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