البطل الأولمبي محمد خميس: أتطلع لإهداء الإمارات ذهبية طوكيو

المصدر: دبي-عزالدين جادالله

يتطلع بطلنا الأولمبي محمد خميس خلف أحد فرسان أصحاب الهمم إلى نيل ذهبية أولمبياد طوكيو المقبل في لعبة رفعات القوة التي سبق وأن نال فيها العديد من الميداليات والجوائز بلغت 3 ميداليات بارالمبية إلى جانب العديد من الميداليات الملونة القارية والدولية.

يقول محمد خميس في تصريحات خاصة لـ"البيان الرياضي":" أواصل تحضيراتي لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو ولدينا العديد من الاستحقاقات الدولية المقبلة التي تأتي في إطار استعدادنا للأولمبياد وأبرزها بطولة بانكوك التي تقام في مايو المقبل وبطولة بلجيكا في يونيو، ودولية فزاع، وبعدها سننخرط في معسكرات داخلية وخارجية قبل انطلاق الأولمبياد.

وأضاف خميس: أتطلع إلى التمثيل المشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورفع علمها عالياً خفاقاً في هذا المحفل الأولمبي المهم والتتويج بذهبية الأولمبياد.

وقال:" تجري الاستعدادات على قدم وساق وفي أفضل الحالات وأشكر نادي دبي لأصحاب الهم واتحاد أصحاب الهمم على توفير المناخ الملائم للنجاح في هذا الحدث المهم، كما نشكر قيادتنا الرشيدة التي وفرت لأصحاب الهمم كل مقومات النجاح ولولاها لما وصلنا إلى هذا الكم الكبير من الإنجازات على صعيد رياضات أصحاب الهمم.

وأضاف خميس:" تأهلت رسميا لأولمبياد طوكيو المقرر في وزن 97 كجم، وأستعد حاليا من أجل الحصول على بطاقة التأهل في وزن آخر هو 88 كجم، حتى يكون أمامي خيارين في المشاركة بالأولمبياد العام المقبل".

سجل الذهب

واستطاع نجم «أصحاب الهمم» قهر الإعاقة وثقل موهبته الرياضية في لعبة رفع الأثقال التي أتقنها وبات من ألمع نجومها، احترف خميس رياضة رفع الأثقال عام 1996، ويمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات القارية والدولية والعربية كان آخرها ذهبية دورة الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو في نسختها الأخيرة عام 2016.

يلعب خلف ضمن صفوف فريق رفع الأثقال بنادي دبي لأصحاب الهمم، أحرز برونزية بطولة أوروبا المفتوحة بالمجر، وذهبية بطولة أستراليا المفتوحة، وذهبية بطولة نيوزيلندا المفتوحة عام 1999، وفي عام 2000 قنص ذهبية بطولة بلجيكا الدولية.

مشوار حافل

وزاد من غلته من الميداليات في عام 2009 بذهبية بطولة أرفورا بأستراليا، وذهبية بطولة هولندا الدولية، وذهبية كأس آسيا لرفعات القوة كوالالمبور بماليزيا، واستمر في تألقه ونال في العام 2010 جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، والفوز بفضية الألعاب الآسيوية شبه الأولمبية جوانزو بالصين، وفي العام 2011 قنص برونزية الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر بالإمارات الشارقة، وفضية بطولة المجر الدولية المفتوحة، وفضية بطولة خورفكان الدولية المفتوحة بالإمارات، وذهبية بطولة هولندا الدولية المفتوحة، وذهبية بطولة الأردن الدولية، وفي عام 2013 أحرز فضية وبرونزية بطولة آسيا لرفعات القوة كوالالمبور، وفي العام 2014 قنص ذهبية الألعاب الآسيوية البارالمبية كوريا الجنوبية - أنشيون، كمال نال ذهبية أولمبياد أثينا عام 2004، وفضية أولمبياد بكين عام 2008، وذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

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