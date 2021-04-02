الشارقة بطل دوري اليد بالنجمة 15

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

حصد فريق الشارقة أمس اللقب الخامس على التوالي ببطولة دوري أقوياء كرة اليد، بفوزه على الوحدة 39 - 22، في الجولة 20، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً بفوزه باللقب للمرة 15 في مسيرته بالبطولة، وفقد العين فرصة المنافسة على اللقب بخسارته أمام الجزيرة 30 - 31 ليتوقف رصيده عند النقطة 44 وجاء النصر ثالثاً بفارق الأهداف بتعادله مع دبا الحصن 25 - 25.

ونجح الشارقة في مباراته أمام الوحدة في الحفاظ على سلسلة انتصاراته المتتالية، وحسم اللقب بشكل مبكر قبل جولتين من ختام الموسم، معززاً مركزه الأول بالعلامة الكاملة وبسجلٍ خالٍ من الهزائم برصيد 54 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه العين، وأصبح اللقب من حق الشارقة حتى لو تعرض للخسارة في الجولتين المقبلتين أمام مليحة والظفرة، وكان الشارقة حقق لقب الدوري في مواسم 1976 ـ 1977، و1977 ـ 1978، و1979 ـ 1980، و1991 ـ 1992، و1992 ـ 1993، و1994 ـ 1995، و1998 ـ 1999 و1999 ـ 2000، و2001 ـ 2002، و2005 ـ 2006، و2016 ـ 2017، و2017 ـ 2018، و2018 ـ 2019، و2019 ـ 2020.

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