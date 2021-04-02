هجن الرئاسة.. سوبر هاتريك في «ختامي الشحانية»

المصدر: الدوحة - وام

هيمنت هجن الرئاسة على 4 رموز في اليوم الختامي لـمهرجان «الشحانية» الذي أقيم أمس بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وجمع غفير من محبي سباقات الهجن من أبناء دول الخليج العربي، وحققت هجن الرئاسة «سوبر هاتريك» في اليوم الأخير،بنجاحها في الفوز بتحديات الحول، والزمول المحليات، والمفتوح، وتحقيق إنجاز تاريخي جديد.

وفازت «مرضية» بشعار هجن الرئاسة وبقيادة المضمر أحمد مطر الخييلي، بسيف سمو أمير قطر، وتمكن «الشهم» بالشعار الأحمر من خطف أول رموز اليوم الأخير الخاص بالزمول المحليات، وبقيادة المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري، وكسب الخنجر الذهبي وأنهى مسافة الشوط الاول بزمن قدره 12:37:21 دقيقة.

وفي الشوط الثاني والخاص بالحول المحليات كان الموعد مع «سمحة» بشعار هجن الرئاسة والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري لتكسب الشلفة الذهبية، وتنهي مسافة السباق بزمن قدره 12:13:37 دقيقة، بعد وصولها في المركز الأول. وفي الشوط الثالث مع إنطلاقة السباقات المفتوحة واصل شعار الرئاسة تحقيق الإنتصارات وكسب «مزعل» الخنجر الذهبي للزمول المفتوح، مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 12:20:81 دقيقة.

وفي الشوط الرابع والأخير والذي احتدمت فيه المنافسة حتى لحظاته الاخيره، كانت هجن الرئاسة على الموعد من جديد لتحقيق الـ «سوبر هاتريك» الذي تحقق في شوط السيف للحول المفتوح والذي تحقق مع «مرضية» بالشعار الأحمر وبقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي والذي أدار من خلاله الشوط بكل حنكة واقتدار، حتى وصل إلى خط النهاية بكل أريحية وذلك بعد أن تقدمت «مرضية» من الخلف لتنتزع مقدمة الشوط في المرحلة الأخيرة وتحقق الإنجاز الكبير، وتفوز بالسيف عندما قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:11:85 دقيقة.

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