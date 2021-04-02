«المهام الخاصة» بطل «التجديف الثابت للسيدات»

المصدر: أبو ظبي - البيان الرياضي

توج العقيد عصام عبد الله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي، فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول، في بطولة التجديف الثابت للسيدات، لمسافة 5 كيلو مترات، وجاء قطاع الموارد البشرية ثانياً، وقطاع شؤون الأمن والمنافذ ثالثاً.



وأقيمت البطولة في صالة «بيك فيتنس»، بحديقة أم الإمارات في أبوظبي، بمشاركة 8 فرق، يمثلون القطاعات الشرطية، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي.







وأشاد العقيد عصام عبد الله آل علي، بروح التنافس الرياضي المميز بين المتسابقات، مؤكداً دعم القيادة الشرطية للأنشطة الرياضية، لأهميتها في رفع اللياقة للمنتسبين والمنتسبات، والروح المعنوية العالية، ما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل الشرطي والأمني، وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة، وتشجيع وتحفيز كافة المنتسبين على تحقيق النتائج المتميزة، والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية.

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