تألق سلوى الحضرمي في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية

المصدر: أبوظبي -البيان الرياضي

تألقت سلوى الحضرمي في ختام بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية للسيدات في نسختها الثانية وحققت المركز الأول في منافسات المواطنات (عمر 16 سنة فما فوق ) وأحرزت 87 نقطة،وجاءت هند محمد الجنيبي بالمركز الثاني وهدى الظاهري بالمركز الثالث،وتم تخصيص جوائز 15 ألف درهم للفائزات الثلاث.



أقيمت البطولة بنادي ضباط القوات المسلحة،على مدار شهر كامل، بالتعاون مع نادي كراكال للرماية ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي،ووفقاً للقواعد والمعايير الدولية والإجراءات الاحترازية المعتمدة،بمشاركة 44 رامية من المحترفات والهواة.



وقامت كل من ناعمة المنصوري والدكتورة أمنيات الهاجري، عضوتا مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بتتويج الفائزات، وأكدتا أن مشاركة السيدات في مثل هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في نشر الثقافة الصحية وممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، ورفع روح المنافسة والتحدي، وهو ما يعكس أهداف الأكاديمية التي تحاول تطبيقها على أرض الواقع في المجتمع.



عزيمة



وقالت ناعمة المنصوري: إن تواجد هذا العدد الكبير من السيدات في النسخة الثانية في هذه الظروف الاستثنائية، يعكس عزيمة المرأة الإماراتية، ويعد دليلاً على استمرار نجاحات الأكاديمية التي سيكون لها حضور أكبر في العديد من الرياضات والمسابقات المحلية المجتمعية والدولية، وبما يتناسب مع اهتمامات السيدات في المجتمع مهما اختلفت الأعمار والجنسيات، من خلال جعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة اليومي لهن وتمكينهن عبر ممارسة الأنشطة الرياضية المقدمة من فريق عمل دؤوب يحرص على توفير كل المساندة والدعم للمرأة وتعزيز وغرس القيم المجتمعية للجيل الجديد.



وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري نحرص في الأكاديمية على زيادة الأنشطة النسائية في المجتمع، وتوسيع قاعدة الإنجازات مع التركيز على وضع استراتيجيات العمل التي تعزز قدرات المرأة الإماراتية، لإثبات ذاتها، وتحقيق النجاح على مختلف الأصعدة.



وعبر عبيد المزروعي، المدير العام لنادي كراكال للرماية عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، مشيداً بتكاتف الجهود لنشر الثقافة الرياضية النسائية في المجتمع، واعتمادها كأسلوب حياة.

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