3 مفاجآت في «تنس الحبتور» للسيدات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

شهدت بطولة تنس الحبتور «الجديدة» للسيدات 3 مفاجآت من العيار الثقيل، حيث ودعت الصينية لين زهو المصنفة الأولى في الفردي على البطولة والمصنفة 103 على العالم بالخسارة أمام ليخنتستاين كاثيكا فون «المغمورة» والمصنفة 248 على العالم، في مباراة قوية استمرت ساعة و28 دقيقة وانتهت بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 6 - 3، و6 - 3، كما خرجت النيوزيلندية ليزلي كيرخوف المصنفة الثالثة على الفردي والـ 175 على العالم على يد البلغارية اليستا كوستوفا المصنفة 228 على العالم، في مباراة امتدت ساعة و24 دقيقة وانتهت 6 - 2 و7 - 5، وكانت المفاجأة الثالثة خسارة الزوجي المصنف ثانياً على البطولة والمكون من البريطانية ايدن سيلفا والجورجية اكاترين جورجودز على يد الزوجي الذي يضم الأمريكية أمينة بكتاس والبريطانية تارا مور بالانسحاب.







صدارة



وتواصل المصنفة الرابعة في الفردي الأوكرانية داريا سنجور شق طريقها نحو الصدارة بعد فوزها للمرة الثانية على التوالي على الكازاخستانية جوزال انتيدنوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 3 - 6 و6 - 1 و6 - 4، بعد مباراة استمرت ساعتين وخمس دقائق وفازت البيلاروسية المتأهلة يوليا هاتوكا على الروسية فاليريا سانتياخ بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 7 - 5 و6 - 0.







الزوجي



وفي مباريات الزوجي فاز الزوجي والمكون من الكازاخستانية انا داليينا والروسية صوفيا لانسر على الزوجي الهندي الذي يضم هوميرا بهارموس وبريما بهاميري بمجموعتين دون رد.







14 حكماً



أكد ليث العاني المدير الفني للبطولة أن البطولة الحالية ستشهد تحولاً كبيراً في تصنيف الكثير من اللاعبات اللاتي ستحصلن على نقاط خلال هذه المشاركة، منوهاً بأن 14 حكماً دولياً يديرون البطولة بينهم الأمريكي وليد سمعان اللبناني الأضل والتونسي محمد طاهر شقرون والمغربي عادل حمريتي إلى جانب ثلاث حكام سيدات من روسيا هن إليزابيث وكاترينا وإليزابيث بالإضافة إلى 8 حكام خطوط وجميعهن من الإناث.



الجدير بالذكر أن الأمريكي وليد سمعان بدأ سلك التحكيم عام 1995 ثم حصل على الشارة الدولية عام 2005 وشارك في إدارة بطولات الحبتور منذ عام 2002 والتونسي محمد شقرون حاصل على الشارة الدولية عام 2012 وسبق له المشاركة في تحكيم بطولة تحدي الحبتور عام 2009، أما المغربي حمريتي يشارك للمرة الأولى وهو حاصل على الشارة الدولية منذ عام 2010.

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