الشارقة والوحدة.. بوابة درع دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ينشد فريق كرة اليد بنادي الشارقة، حسم لقب دوري رجال اليد، والتتويج بدرع موسم لعبة الأقوياء مبكراً، والعودة من العاصمة أبوظبي، بفوز أو تعادل على أقل تقدير، مع مضيفه فريق الوحدة، في الجولة 20، ويخوض فريق الشارقة المباراة برصيد 51 نقطة، منحته الصدارة، ويحتاج لتعادل على أقل تقدير من مبارياته الثلاث (الوحدة ومليحة والظفرة)، في الطريق إلى النقطة 55، والتي ستمنحه المحافظة على اللقب، وتتجه بوصلة المباراة نحو الشارقة، لفارق الخبرات، من حيث العدد، والنوع بين لاعبي الفريقين، ومسيرتهما خلال الموسم، ويدرك أصحاب الأرض صعوبة المهمة، عندما يواجهون فريقاً كبيراً بحجم الملك الشرقاوي، الذي حافظ على سجله نظيفاً وخالياً من الخسائر، خلال مشواره بالبطولة، ويسعى أصحاب الأرض لتحسين مركزهم الحالي «التاسع 24 نقطة»، والخروج من المباراة بنتيجة مرضية، لكيلا يتكرر الفارق الكبير في لقاء الذهاب بين الفريقين، والذي انتهى شرقاوياً بنتيجة 39 - 22.



طموح



ويحل العين الوصيف 43 نقطة، ضيفاً على فريق الجزيرة السابع 34 نقطة، ويدرك «الزعيم» أهمية المباراة، لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة، والبقاء بصلب المنافسة على اللقب، وله ثلاث مباريات، ويحتاج للفوز بجميعها، مع مباراة اليوم، ليصل للنقطة 55، والتي ستمنحه الفوز باللقب، إذا لم يحقق الشارقة أي فوز في مبارياته الثلاث المتبقية، اليوم، والمباراتين المقبلتين أمام مليحة والظفرة.



ويلتقي فريق النصر الثالث برصيد 42 نقطة، مع دبا الحصن الثامن 25 نقطة، ويسعى «العميد» لتكرار فوزه في مباراة الدور الأول، للبقاء بصلب المنافسة على الوصافة، إذا تعثر العين خلال المباريات المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز