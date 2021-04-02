«عمومية الدراجات» تعتمد مشاركة «المقيم» بكأس رئيس الدولة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الإمارات للدراجات، التي عقدت في مقر نادي الشارقة للشطرنج، برئاسة منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، بموافقة 14 صوتاً من 16، ضم لاعب واحد مقيم في صفوف الأندية المشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بهدف إثراء المسابقة، واستقطاب الشركات والمؤسسات الراعية لكافة فعاليات الاتحاد.



حضر الجمعية العمومية، ممثلو شباب الأهلي، النصر، الجزيرة الحمراء، التعاون، دبا الحصن، مسافي، الشارقة، الحمرية، خورفكان، مليحة، البطائح، اتحاد كلباء، الرمس، أبوظبي، مصفوت، والفجيرة.



وتم التصديق على الحساب الختامي والميزانية المقترحة للموسم المقبل، وشهد الاجتماع عدداً من المداخلات، من قبل ممثلي ناديي النصر والعربي، بشأن ضرورة دعوة المدقق المالي للاتحاد للاجتماع، وتمت الموافقة على تحويل المقترحات الفنية والاستفسارات المقدمة من الأندية للدراسة من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد، على أن يتم إعداد لائحة فنية جديدة، يتم تعميمها على الأندية قبل انطلاق الموسم المقبل.



وحول تعيين مستشار ومدير مالي من خارج مجلس الإدارة، أكد ممثل هيئة الرياضة، أن القانون يسمح لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، بتعيين ما يراه مناسباً من خارج المجلس، للاستفادة من خبراته وإمكاناته التي تخدم اللعبة، خاصة إذا ما كان المجلس لا يضم أياً من المتخصصين في الجوانب المالية.



نجاح



أكد منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، نجاح فكرة ضم فرق الهواة من المواطنين والمقيمين، من فئتي الرجال والسيدات، في العديد من سباقات الاتحاد، وساهم في زيادة عدد المشاركين، وخلق أجواء تنافسية كبيرة بين كافة الفئات المشاركة، كما ساهم في إثراء السباقات، وجذب العديد من الشركات والمؤسسات، للمشاركة في رعاية ودعم مسيرة رياضة الدراجات.



وقام رئيس الاتحاد بدعوة كافة ممثلي الأندية، للحضور في سباق كأس رئيس الدولة، الذي سيقام يوم 9 الجاري، بمضمار القدرة بمنطقة سيح السلم في دبي، والمشاركة في تتويج أبطال موسم 2020 / 2021.

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