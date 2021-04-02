50 بانوشاً في سباق «صلاحة» بمهرجان الظفرة البحري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، اليوم، سباق صلاحة للبوانيش الشراعية بمدينة المرفأ، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان الظفرة البحري، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ويشارك في السباق 50 بانوشاً شراعياً من الشباب الصغير، ورصد النادي 450 ألف درهم جوائز للمشاركين والفائزين بالمراكز الأول بهدف تحفيزهم على المشاركة والتواجد في هذه السباقات التراثية الأصيلة.



ويعد سباق صلاحة هو الرابع الذي ينظمه «أبوظبي الشراعي»، ضمن مهرجان الظفرة بعد سباقات جنانة لفئة 22 قدماً ومروج لفئة 43 قدماً والتفريس والتجديف التراثي.



على جانب آخر ينظم النادي مجموعة من سباقات التجديف الشراعي الحديث «ريجاتا» ضمن فعاليات المهرجان أيضاً، وتقام على مدار يومي الجمعة والسبت.



وأعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن سعادته البالغة بالنجاحات، التي يحققها مهرجان الظفرة البحري بشكل عام، وسباقات التراث البحري بشكل خاص، موجهاً الشكر للجميع على الاجتهاد والالتزام في الوقت نفسه للحفاظ على الصحة العامة، مشيراً إلى أن الصحة العامة هي الهدف الأهم في ظل إقامة مثل هذه الفعاليات.

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