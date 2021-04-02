النصر وبني ياس وحلم درع الطائرة الليلة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يحل النصر ضيفاً على بني ياس في السابعة والربع من مساء اليوم، في إياب دورة «بلاي أوف»، على درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، وبعدما حسم النصر الذهاب يوم الثلاثاء الماضي لصالحه بالفوز 3-2، وبنتائج الأشواط 24-26 و25-19 و25-19 و23-25 و15-11.



ويتوج النصر بطلاً للدوري، حال تحقيقه الفوز، أما حال فوز بني ياس، يؤجل حسم درع الدوري إلى مباراة فاصلة تم تحديدها لتقام يوم الثلاثاء المقبل، في صالة نادي العين.



في الوقت الذي أنهى شباب الأهلي، مشوار الدوري في المركز الثالث في ترتيب فرق المسابقة، بعد فوزه على حتا 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدورة «البلاي أوف»، والتي جرت الثلاثاء الماضي، على ملعب صالة نادي عجمان.



ومن ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الطائرة، انتساب أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، لعضوية الاتحاد في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأربعاء، بحضور 17 من أصل 18 عضواً في عمومية الطائرة، وبغياب ممثل نادي عجمان.



وأشار أحمد المطوع أمين عام اتحاد الكرة الطائرة، إلى أن أجواء العمومية جاءت هادئة، وتم خلالها تحويل عدد من مقترحات الأندية الأعضاء إلى لجان الاتحاد لمناقشاتها.



وأوضح أن الاتحاد منح الأندية الأعضاء مهلة حتى يوم 8 أبريل الجاري، للرد على النظام الأساسي الذي تم إرساله إليها، وبعدها سيتم تحديد موعد عقد جمعية عمومية طارئة لاعتماده، وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات المقبلة، لتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد.

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