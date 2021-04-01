هجن الرئاسة تهيمن على 4 رموز في اليوم الختامي لمنافسات "الشحانية" بقطر

المصدر: وام

فازت "مرضية" بشعار هجن الرئاسة وبقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي، بسيف سمو أمير قطر في ختامي "الشحانية"، الذي أقيم اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء دول الخليج العربي.

وهيمنت هجن الرئاسة على 4 رموز في اليوم الختامي وفازت بأشواط اليوم الاخير بعد نجاحها في الفوز بتحديات الحول، والزمول المحليات، والمفتوح، وتحقيق إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى رصيد المؤسسة العملاقة من إنجازات وبطولات سابقة.

وتمكن "الشهم" بالشعار الاحمر من خطف أول رموز اليوم الأخير الخاص بالزمول المحليات، وبقيادة المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري وكسب الخنجر الذهبي وأنهى مسافة الشوط الاول بزمن قدره 12:37:21.

وفي الشوط الثاني والخاص بالحول المحليات كان الموعد مع "سمحة" بشعار هجن الرئاسة والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري لتكسب الشلفة الذهبية، وتنهي مسافة السباق بزمن قدره 12:13:37 ، بعد وصولها في المركز الأول.

وفي الشوط الثالث وإنطلاقة السباقات المفتوحة واصل شعار الرئاسة تحقيق الإنتصارات وكسب "مزعل" الخنجر الذهبي للزمول المفتوح، مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 12:20:81.

وفي الشوط الرابع والأخير والذي احتدمت فيه المنافسة حتى لحظاته الاخيره، كانت هجن الرئاسة على الموعد من جديد لتحقيق ال" سوبر هاتريك" الذي تحقق في شوط السيف للحول المفتوح والذي تحقق مع "مرضية" بالشعار الأحمر وبقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي والذي أدار من خلاله الشوط بكل حنكة وإقتدار، حتى وصل إلى خط النهاية بكل أريحية وذلك بعد أن تقدمت "مرضية" من الخلف لتنتزع مقدمة الشوط في المرحلة الأخيرة وتحقق الإنجاز الكبير، وتفوز بالسيف عندما قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:11:85دقيقة.

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