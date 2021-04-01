غدا .. نصف نهائي دوري الإمارات لهوكي الجليد

المصدر: وام

تقام غدا مباراتان فاصلتان لتحديد طرفي نهائي دوري الإمارات لهوكي الجليد لموسم 2020 - 2021 بين فريقي " ستورمز ابوظبي " و " ذيبز العين "، وفريقي " مايتي كاملز" و " وايت بيرز " في صالة ألعاب " هيلي " بمدينة العين .

كانت فرق المربع الذهبي لدوري الإمارات لهوكي الجليد قد تساوت في مجموع نقاط مباريات الذهاب والإياب لفوز كل فريق في إحدى الجولات، ففي مباراتي الذهاب كانت الغلبة لصالح فريق " مايتي كاملز " على حساب " وايت بيرز "، والفريق العيناوي " ذيبز " على حساب " ستورمز ابوظبي " .. وفي الإياب رد " ستورمز " وحقق فوزا ثمينا على " ذيبز العين " ، وفاز " وايت بيرز " على منافسه " مايتي كاملز " .

وبهذه النتائج تم إرجاء بطاقتي التأهل لنهائي هوكي الجليد الاماراتي إلى مباراتين فاصلتين لا تقبل القسمة على اثنين.

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