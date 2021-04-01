اتحاد السباحة يستطلع رأي العمومية لبدء الانتخابات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خاطب اتحاد السباحة اليوم الخميس، الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، لاستطلاع آرائهم في استكمال إجراءات العملية الانتخابية لتشكيل مجلس الإدارة الجديد، وذلك عقب تأخر رد الاتحاد الدولي للسباحة في هذا الشأن.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد، قد عقدت اجتماعها الغير عادي في 20 فبراير الماضي، للاطلاع على النقاط التي طلب الاتحاد الدولي تعديلها على لائحة النظام الأساسي، ومنها أن يكون مؤهل المرشح لمنصب رئيس الاتحاد، الثانوية العامة كحد أدنى، إضافة إلى اخذ موافقة كتابية من الاتحاد الدولي للسباحة عند تعديل النظام الأساسي للاتحاد من قبل الجمعية العمومية الغير عادية، إضافة إلى وضع بعض القواعد العامة لمكافحة المنشطات ومراقبة تعاطي المنشطات خارج المنافسات.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبد الله الوهيبي، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر التوجه إلى الجمعية العمومية للاتحاد كونها صاحبة القرار في الاجراء، وذلك عقب تأخر رد الاتحاد الدولي في التعديلات التي أجريت على لائحة النظام الأساسي، ووافقت عليها الجمعية العمومية الغير عادية في 20 فبراير الماضي.

وقال الوهيبي: «من منطلق إشراك أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في هذا الإجراء، قرر مجلس الإدارة مخاطبة الأندية، وطلب موافاة مجلس الإدارة بآراء الأندية حول استكمال إجراءات العملية الانتخابية للاتحاد في موعد أقصاه قبل الرابعة عصر يوم الأحد المقبل، ويأتي هذا القرار عقب تأخر الاتحاد الدولي في الرد على استفسارات الاتحاد في هذا الشأن».

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