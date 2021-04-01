تعاون بين «ضمان» و«أبوظبي للدراجات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، عن توقيع اتفاقية تعاون مع نادي أبوظبي للدراجات لدعم تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية.

وقع الاتفاقية حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان)، والنخيرة الخييلي الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي. وقال عارف حمد العواني: «نرحب بهذه الشراكة التي تجمع اثنتين من أبرز المؤسسات في أبوظبي، ونحن متحمسون للتعاون مع مؤسسات تُشجع أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية». ومن جانبه، قال حمد عبدالله المحياس: «تحرص «ضمان» على المشاركة الفاعلة في مبادرات الصحة البدنية التي تساعد أفراد المجتمع على تبني العادات الإيجابية في نمط حياتهم اليومي». وبدوره، قال النخيرة الخييلي: «إن الدعم الكبير الذي تقدمه «ضمان» يمثل حافزاً على مواصلة تنظيم الفعاليات الرياضية رفيعة المستوى».

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