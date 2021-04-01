انطلاقة قوية لدولية حمدان بن راشد للريشة الطائرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت بقوة أول من أمس بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «ثالث بطولات فزاع الدولية لعام 2021»، بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة يتنافسون في 19 مسابقة، حيث شهد اليوم الأول إقامة 60 مباراة أدى خلالها اللاعبون مباريات قوية رغم التوقف الإجباري بسبب جائحة «كورونا» الذي استمر لمدة 14 شهراً لتكون عودة النشاط الدولي للريشة الطائرة البارالمبية من دبي، فيما شهدت النسخة الحالية تطبيق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في البطولة في أعقاب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، وشهدت البطولة أيضاً الظهور الأول لـ 3 دول هي الكويت ونيبال والمالديف.

وفي فئة wh2 فاز الإيطالي سوما على لاعبنا محمد الزرعوني بشوطين دون رد، في ما فاز الألماني نيلس على لاعبنا حميد السناني في فئة sl4، بينما فازت الهولندية صوفيا على لاعبتنا سلامة الخاطري بشوطين دون رد في فئة sl4.

وفي فئة sl5 فاز الفرنسي توماس على الكويتي راشد الجلاف بشوطين دون رد.

حضر منافسات اليوم الأول ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم وذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية وعدد من رؤساء الوفود المشاركين في البطولة.

رسالة

وصف ماجد العصيمي مدير الحدث المشاركة في النسخة الثالثة بـ «القياسية» رغم «الجائحة» التي ألقت بظلالها على العالم وأدت إلى إيقاف نشاط «أصحاب الهمم»، مبيناً أن «القيادة الرشيدة» كانت سبباً رئيسياً في عودة النشاط لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع لتصل الرسالة إلى العالم بعد أن قدمت الإمارات ودبي نموذجاً من أجل ممارسة الرياضة والاستمتاع بها وفق إجراءات احترازية عالية المعايير بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لأن الإمارات ودبي تعشقان التحدي.

وقال: إن البطولة استثنائية بعد قرار اللجنة المنظمة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي بتغيير مسمى البطولة لتحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع وهو اسم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

وأضاف: سيبقى فقيد الوطن في قلوب «أصحاب الهمم» فهو صاحب القلب الكبير والداعم الأكبر لنادي دبي لأصحاب الهمم وحركة «أصحاب الهمم» في الإمارات ودبي.

انطلاق

من ناحيته وصف أحمد الحمادي رئيس اللجنة الفنية للحدث انطلاقة البطولة بالجيدة، مبيناً أن اللاعبين الذين شاركوا في نسخة دبي أعربوا عن سعادتهم بعودة النشاط الرياضي الدولي للريشة الطائرة من دبي.

وقال: إن نسبة مشاركة الدول واللاعبين في النسخة الحالية جيدة رغم «الجائحة» بعد أن شهدت النسخة الماضية تواجد 220 لاعباً ولاعبة من 39 دولة.

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