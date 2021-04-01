«شيكابالا» يثير غضب «الزملكاوية» على اتحاد السلة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تعرض الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، إلى هجوم حاد من قبل بعض رموز نادي الزمالك، على خلفية العقوبات التي أصدرها الاتحاد ضد الفريق الأبيض، على خلفية أزمة لقاء «القمة» الملغى ضد الأهلي، واعتبار الزمالك خاسراً، وتغريمه مالياً مبلغ 30 ألف جنيه، ونقل لقاء خارج ملعبه، وذلك بسبب حضور الجماهير في الصالة المغطاة بنادي الزمالك.

وعلى الرغم من مرور يومين على هذه الأحداث، إلا أن أصداءها لا تزال تسيطر على المشهد الرياضي المصري، خصوصاً مع وجود اسم نجم الزمالك محمد عبد الرازق «شيكابالا»، ما دفع عشاق الزمالك للتكهن بأن مسؤولي الأهلي صعّدوا الأمر ، لوجود «شيكابالا» في المدرجات.

وترجع الأزمة إلى إصرار العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، على خروج كل الجماهير من المدرجات، والذين كان من بينهم مجموعة من نجوم الزمالك القدامى، على رأسهم، «شيكابالا» وهشام يكن وحمادة عبد اللطيف وحازم إمام .

وقال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك، إنه من المفترض ألا توجد الجماهير في الملاعب، لكن لم يتم تطبيق اللائحة منذ اليوم الأول، وعندما واجهنا الأهلي في مباراة الدور الأول، شهدت المواجهة حضوراً جماهيرياً ووافقنا، ولفت إلى أنه وقتها تم توجيه طلب إلى الزمالك، بالموافقة على الوجود الجماهيري في مباراة الدور الأول، تحت شعار نبذ التعصب، وبالتالي، وافقنا، واعتقدنا أن المعاملة ستكون بالمثل.

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