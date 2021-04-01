ميرزا والصايغ نجما «ضد الساعة للدراجات»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حقق يوسف ميرزا دراج المنتخب الوطني وفريق الإمارات للمحترفين لقب سباق الفردي ضد الساعة للأندية للكبار الذي نظمه اتحاد الدراجات أول من أمس بالحمرية لمسافة 30 كم على دورتين، تلاه دراج نادي النصر أحمد يوسف المنصوري في المركز الثاني .

وفي منافسات سباق الفردي العام للإناث التي جرت لمسافة 45 كم على ثلاث دورات، وشهدت مشاركة 3 فئات تصدرت صفية الصايغ من نادي النصر منافسات الأندية، تلتها ليدا ادلين من نادي أبوظبي، ثم شيخة راشد من نادي النصر. وفي منافسات اللاعبات المواطنات الهواة حلت هالة محمد من فريق الوثبة في المركز الأول ، أما منافسات فئة الهواة المقيمات فكانت الصدارة لشرطة دبي عن طريق كارميلا شبريان .

شهد منافسات السباق وتوج أبطاله منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد وخليفة يوسف بن عمير النائب الأول لرئيس اتحاد الدراجات، ونايف جكه الأمين العام المساعد للاتحاد رئيس لجنة الحكام وعدد من ممثلي الأندية المشاركة ومسؤولي الاتحاد.

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