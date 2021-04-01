«WPA» ترعى نجم البادل تنس خواني ميريس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقعت أكاديمية البادل تنس العالمية «WPA» في دبي عقد رعاية مع النجم العالمي خواني ميريس في خطوة جديدة وغير مسبوقة لرياضة البادل تنس في الدولة، وسيرتدي اللاعب قميصاً يحمل علم الإمارات وشعار واسم الأكاديمية في مختلف البطولات والاستحقاقات الدولية التي سيشارك فيها بموجب الرعاية التي تمتد لمدة عام قابلة للتجديد لموسم آخر. ويعتبر الإسباني خواني ميريس أحد أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ الرياضة، ويملك مسيرة حافلة بالإنجازات بإحراز العديد من الألقاب في الجولة العالمية للبادل تنس «WPT»، حيث تصدر التصنيف العالمي وحاز على المرتبة الثانية لفترة طويلة ويحتل حالياً المركز 15، وتوج بلقب بطولة العالم أربع مرات مع منتخب إسبانيا.

وعبّر خواني ميريس عن بالغ سعادته بالانضمام إلى أسرة وفريق WPA، وقال: إنه لشرف كبير أن أكون أول لاعب محترف في رياضة البادل يحظى برعاية على مستوى قارة آسيا من أحد الأندية المتخصصة في البادل تنس وتحديداً من دانة الدنيا دبي، معرباً عن فخره واعتزازه بتمثيل هذا النادي الرائع الذي ساهم بشكل كبير في ترويج رياضة البادل في الإمارات.

من جانبه، أكد علي العارف، العضو المنتدب لـ WPA، أنه فخور للغاية بتوقيع هذه الاتفاقية مع أحد أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، وقال: سعداء بهذه الخطوة غير المسبوقة والتي نهدف من خلالها إلى تعزيز حضور الإمارات على خارطة البادل تنس، إضافة إلى دعم النجم خواني في مشواره الرياضي.

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