نجاح لافت لسباق الهجن الثاني بشرم الشيخ

المصدر: شرم الشيخ - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، نظم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بالتعاون مع الاتحاد المصري لسباقات الهجن، السباق الثاني للهجن العربية لموسم 2021، في مدينة شرم الشيخ جنوبي سيناء، بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

مشاركة

أقيم السباق على أرضية ميدان شرم الشيخ، على مدار 30 شوطاً، شاركت فيها الهجن الأصيلة المملوكة لأبناء قبائل مصر، من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والوادي الجديد والسويس والشرقية والأقصر والمنيا وسوهاج.

وأعلن خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هذا السباق، يأتي استكمالاً لسلسلة سباقات انطلقت في شرم الشيخ، حيث تستقبل المدينة شهرياً، هجانة من كل محافظات مصر للتنافس.

وأكد أن المهرجان عيد لكل محبي سباقات الإبل. وقدم فودة الشكر لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على الدعم المتواصل، وهو الدعم الذي وصفه بأنه ساعد في مزيد من ازدهارها، لافتاً إلى تعاون مصر والإمارات في تنشيط سباقات الهجن على أرض مدينة شرم الشيخ.

نجاح

وأوضح أن رياضة سباقات الهجن، نجحت بمدينة شرم الشيخ، في جذب المئات من ملاك الهجن من كل محافظات مصر، مشيراً إلى أن الفترة القادمة، ستشهد مزيداً من الإنجازات في تطوير مضمار سباق الهجن، بإضافة مضمار لسباقات الخيل، وقرية تراثية متكاملة، وموقع ضيافة متميز لاستقبال الضيوف أثناء الفعاليات.

توسيع

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جاري التوسع في إنشاء ميادين لسباقات الهجن بجنوب سيناء، من خلال تطوير ميدان نويبع، ليصبح ميداناً تدريبياً للهجن.

وقال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، إن ميدان السباق، أصبح من أهم المشروعات في المدينة، التي تحظى بأولوية واهتمام كبيرين.

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