تأجيل نهائي السلة 24 ساعة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

قرر اتحاد كرة السلة تأجيل المباراة النهائية بين فريقي شباب الأهلي والشارقة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة في صالة نادي خورفكان، 24 ساعة؛ لتقام في السادسة إلا الربع مساء الأحد المقبل بدلاً عن يوم السبت، وذلك لتفادي التزامن مع مباريات دوري الخليج العربي وتسهيل مهمة النقل التلفزيوني. وكان الفريقان وصلا للمباراة النهائية بعد فوزهما في مباراتي نصف النهائي أول من أمس على كل من النصر وبني ياس، حيث فاز شباب الأهلي على حامل اللقب النصر «77-67» في لقاء جمعهما على صالة نادي الوصل، والشارقة على بني ياس بنتيجة «109-62» في صالة نادي النصر.

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